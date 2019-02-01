صحيفة أميركية تتحدث عن أساليب “داعش” للعودة إلى العراق: شبكات تهريب وأزياء رعاة

2019/02/01 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عزز الجيش العراقي وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل عناصر من تنظيم “داعش” إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه في سوريا.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم (1 شباط 2019)، في تقرير تحدثت فيه عن لجوء تنظيم داعش إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء […]

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