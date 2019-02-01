2019/02/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت يوم الجمعة.



تصوير رويترز.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج قوية لأرباح الربع الأخير من العام الماضي وإشارات على أن المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق نجاحا.

وبحلول الساعة 08:24 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2%، مع صعود معظم أسواق الأسهم الأوروبية قليلا ومع مكاسب لمعظم القطاعات أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع بفعل نتائج أرباح قوية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية ترتفع بفعل نتائج أرباح قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).