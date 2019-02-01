دفاع الأهلي المصري يعاني قبل استضافة سيمبا في دوري الأبطال

2019/02/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود غدا الجمعة الفرق العربية الـ6 المشاركة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تخوض منافسات الجولة الثالثة.

ويتطلع ممثلو العرب في البطولة للحصول على النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة نحو الحصول على أحد المركزين الأول والثاني في المجموعات، للتأهل إلى ربع النهائي.

في المجموعة الأولى، يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على فريق لوبي ستارز النيجيري، فيما يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار، غدا الجمعة.

وتبدو الأمور متشابكة تماما في تلك المجموعة في ظل تساوي أنديتها الأربعة في رصيد ثلاث نقاط، وهو الأمر الذي يزيد من رغبتها في تحقيق الفوز.

ويتصدر الوداد، الفائز باللقب عامي 1992 و2017، ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه صن داونز، بطل المسابقة عام 2016، فيما يحتل لوبي ستارز وأسيك ميموزا، المتوج بالبطولة عام 1998، المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويأمل الوداد في التعافي من خسارته 1 ـ 2 أمام مضيفه صن داونز في الجولة الماضية، ليعيد البسمة إلى محبيه الذين شعروا بالإحباط، وذلك رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام منافسه النيجيري، الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

ويخوض الترجي التونسي (حامل اللقب) مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في المجموعة الثانية، التي تشهد لقاء آخر بين بلاتينيوم الزيمبابوي وضيفه حوريا كوناكري الغيني يوم السبت القادم.

ويسعى الترجي، لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه 2 ـ 0 على ضيفه بلاتينيوم في المرحلة الماضية، في الوقت الذي يلعب فيه أورلاندو بمعنويات مرتفعة أيضا، بعد انتصاره الكبير 3 ـ 0 على ضيفه حوريا.

ويواجه الإفريقي التونسي يوم السبت أيضا، اختبارا صعبا للغاية حينما يواجه مضيفه تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا فريق شباب قسنطينة الجزائري فقط، بعد استبعاد الإسماعيلي المصري من المسابقة بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وعقب إلغاء نتائج الإسماعيلي في المجموعة، أصبح شباب قسنطينة يحلق في الصدارة منفردا برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه 1 ـ 0 على مضيفه الإفريقي في مباراته الأولى، وكذلك انتصاره الساحق 3 ـ 0 على ضيفه مازيمبي في الجولة الماضية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

في المقابل، أصبح الإفريقي، ومازيمبي، في المركزين الثاني والثالث بلا رصيد من النقاط، بعدما تم إلغاء نتيجتي مباراتيهما مع الإسماعيلي في الجولتين الماضيتين.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، مع ضيفه سيمبا التنزاني، فيما يلتقي فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية مع ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بعد غد السبت.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام فيتا كلوب وسيمبا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يحتل شبيبة الساورة، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويبحث الأهلي عن العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله المثير 1 ـ 1 أمام مضيفه شبيبة الساورة.

في المقابل، يطمح شبيبة الساورة لتحقيق المفاجأة وانتزاع فوزه الأول في المجموعة، رغم فارق الإمكانيات الواضح لصالح منافسه الكونغولي، الذي حقق أكبر انتصارات دور المجموعات حتى الآن، بفوزه 5 ـ 0 على ضيفه سيمبا في الجولة الماضية.

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