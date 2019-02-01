2019/02/01 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مفتي مصر السابق علي جمعة إن من عظمة يوم القيامة أن كثرت العلامات والأمارات التي تكون بين يديه تمهيدًا لحدوثه.وأوضح أن العلماء قسموا علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، فالصغرى مظاهر تطرأ على المجتمعات الإسلامية، بل والمجتمعات العالمية، ومن العلامات الصغرى: يكون السلام للمعرفة، وعدم تحري الرزق الحلال، تتقارب الأسواق دلالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتي مصر يكشف عن 80 علامة من علامات يوم القيامة ظهرت ..



بعضها في العراق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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