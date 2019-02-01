محادثات امريكا والصين ترفع اسعار النفط

2019/02/01 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وأفادت وسائل اعلام غربية بأن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، سجلت 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 22 سنتا يعادل 0.4% فوق مستوى الإغلاق السابق.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.86دولار للبرميل، بارتفاع قدره 7 سنتات عن التسوية السابقة.وتلقت أسعار النفط دعما، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الخميس، إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري، الجمعة، وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو 3 سنوات خلال يناير مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

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