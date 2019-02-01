اربيل تحيي مجزرة الاول من شباط

2019/02/01 | 12:58

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شفق نيوز/ احيت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الذكرى الـ15 لمجزرة وقعت اثر تفجيرين انتحاريين استهدفت مهنئين بمقر الحزبين الرئيسين.وحضر المراسم التي جرت في متنزه سامي عبدالرحمن، عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين اضافة الى ممثلي البعثات الدبلوماسية وذوي الضحايا.التفجير الذي وقع في شباط/فبراير 2004 تسبب بمقتل اكثر من 100 شخص وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري مزدوج استهدف قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في إربيل خلال عيد الأضحى.



واوقع التفجير ايضا قتلى قيادات الحزبين.وتبنى تنظيم انصار السنة التفجيرين.

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