السفير التركي ووزير التعليم العراقي يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين

2019/02/01 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز لقاءاته مع المسؤولين العراقيين لتعزيز العلاقات بين البلدين.

حيث أكد يلدز لقائه وزير التعليم العالي قصي السهيل أن بلاده لديها علاقات قوية في مجال التعليم العالي مع العراق، مبينا أن تركيا ترغب بزيادة عدد المنح التي تخصصها للطلبة العراقيين في الفترة المقبلة.

وشدد يلدز على ضرورة تعزيز التعاون الأكاديمي بين بغداد وأنقرة، موضحا أن التعاون في مجال التعليم مع العراق هو أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا.

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