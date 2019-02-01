2019/02/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملعومة/ بغداد..تستكمل مباريات الجولة الـ14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، باقامة مباراتين في بغداد.وقال مدير لجنة المسابقات شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الرابعة عشر تستكمل اليوم الجمعة، باقامة مواجهتين في العاصمة بغداد”.واضاف أن “المواجهة الاولى ستجمع بين الطلبة ونفط الجنوب على ملعب الصناعة، فيما ستقام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. مواجهتان في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. مواجهتان في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).