إصابة منتسب في مصفى الصينية بانفجار عبوة ناسفة

2019/02/01 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أصيب منتسب في مصفى الصينية في صلاح الدين، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة لدى خروجه من المصفى، فيما قامت قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي بنتفذ عملية أمنية عقب الحادث في المنطقة لتأمينها.وذكر بيان لاعلام الحشد اليوم أن " قوة من اللواء 31 بالحشد اشلعبي نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية قرب مصفى الصينية في صلاح الدين اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت منتسباً في المصفى والتي ادت الى اصابته بجروح متوسطة ".

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