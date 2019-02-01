2019/02/01 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الجمعة، بالقاء القبض على 29 متهما مطلوبا للقضاء ومشتبه به في اطار ممارسة امنية واسعة في قضاء الرفاعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: اعتقال 29 متهما ومشتبها به بقضاء الرفاعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: اعتقال 29 متهما ومشتبها به بقضاء الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).