مجلس السماوة يؤكد عدم صلاحية الساحة المخصصة لبيع الأغنام ومطالبات بتغيير موقعها

2019/02/01 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس المحلي في قضاء السماوة اليوم الجمعة، أن الموقع المقترح من قبل بلدية المدينة لاستغلاله كمساحة لبيع الأغنام غير مناسب وبعيد عن مركز المدينة،

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