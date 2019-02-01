السفير الروسي في طهران: إيران لها الحق في تطوير برنامجها الفضائي

2019/02/01 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، اليوم الجمعة، إن من

حق إيران تطوير برنامجها الفضائي، وأن تجارب الصواريخ التي تجريها

طهران لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

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