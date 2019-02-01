2019/02/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية : اعادة عراقيين محتجزين من قبل الكويت وسوريا

01/02/2019 13:03:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة ، عن اعادة عراقيين محتجزين من قبل الكويت وسوريا، واعتقال مسافرة مطلوبة في منفذ الشلامجة في البصرة.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "السلطات السورية اعادة مسافر عراقي موقوف لديها وتسليمه الى السلطات العراقية في منفذ مطار بغداد بحوزته مستمسكات عراقية مزوره".

واضافت ان "تم حجز كمية من الأدوية البشرية تستخدم لعلاج أمراض السرطان، في منفذ مطار النجف الأشرف بحوزة مسافره عراقية"، لافتة الى ان "العملية تمت بالتعاون مع موظفي وشرطة الكمارك".

واشارت الهيئة الى ان "السلطات الكويتية ابعدت مسافر عراقي عبر منفذ سفوان الحدودي بسبب مخالفته شروط الأقامة، بعد امتناع الجانب الكويتي من تجديدها".

واوضحت ان "تم اعتقال مسافرة عراقية في منفذ الشلامجة الحدودي صادره بحقها "مذكرة القاء قبض" حسب جهاز المخابرات الوطني العراقي ".

وتابعت الهيئة ان "بأشرف من منتسبي منفذ وكمارك مطار البصرة، تم حجز ليبل ملابس 2000 قطعة مع 50 سيت قبعة رأس مخالفة للضوابط في المطار"، مشيرة الى "تدوين محاضر ضبط بخصوص جميع المخالفات وأحالتها للجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية".

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