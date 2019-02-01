2019/02/01 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LIdz3NrWrLQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقرة وواشنطن تبحثان المنطقة الآمنة وخارطة منبج وتنسيق الانسحاب - تقرير: فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقرة وواشنطن تبحثان المنطقة الآمنة وخارطة منبج وتنسيق الانسحاب - تقرير: فراس سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).