الداخلية تعلن القبض على مسؤول وحدة مقاومة الطائرات بداعش الإرهابي في الموصل

2019/02/01 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الجمعة، 01 شباط، 2019، القاء القبض على مسؤول وحدة مقاومة الطائرات بداعش الإرهابي في الموصل.

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