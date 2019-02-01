طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من الاربعاء المقبل

2019/02/01 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، انخفاض درجات الحرارة في عموم محافظات العراق ابتداءً من يوم الاربعاء المقبل، فيما أشار إلى وجود فرصة لتساقط الامطار في بعض مناطق البلاد.وقال عطية، في صفحته على فيسبوك، اليوم (1 شباط 2019)، إن “استقرار نسبي في طقس هذا اليوم والايام المقبلة، بسبب سيطرة مرتفع جوي […]

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