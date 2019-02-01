اعتقال مسؤول وحدة إسناد في تنظيم “داعش” بالموصل

2019/02/01 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال مسؤول وحدة إسناد “مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات” في تنظيم “داعش” بالجانب الايمن لمدينة الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، بحسب بيان لمركز الاعلام الامني، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (1 شباط 2019)، إن “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرة […]

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