المباشرة باعمار 359 منزلا بالموصل القديمة

2019/02/01 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة اعمار نينوى اليوم الجمعة، عن المباشرة باعمار وترميم 359 منزلا بالموصل القديمة.

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