الإعلام الأمني: القبض على ما يسمى مسؤول مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات بداعش الارهابي

2019/02/01 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات بداعش الارهابي.

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