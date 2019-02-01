كوردستان تحذر من عودة داعش وتعرض مساعدة بغداد لاقتلاعه

2019/02/01 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حذرت حكومة اقليم كوردستان الجمعة من عودة تنظيم داعش وخصوصاً في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وقالت إن قوات البيشمركة مستعدة للتنسيق مع الجيش العراقي لضبط الأمن والقضاء على فلول التنظيم في تلك المناطق.

ويأتي هذا التحذير المتكرر في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصدر مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تقريراً يحذر من مخاطر انسحاب الولايات المتحدة العسكري من سوريا المجاورة للعراق.



ولطالما عبر قادة عن مخاوفهم من عودة العنف.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في كلمة القاها في ذكرى "مجزرة شباط" باربيل إن ثمة مخاوف جدية على الأمن في العراق بسبب التحركات المستمرة لمسلحي تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها ومحافظات اخرى من البلاد.

وقبل نحو يومين، بثت مواقع ومنصات الكترونية تابعة لتنظيم داعش تسجيلاً مصوراً لما قيل إنها عمليات وتحركات لمسلحي التنظيم في قرى كركوك.



وأظهرت التسجيلات تجول المسلحين وهم يرفعون رايات التنظيم بينما اظهرت لقطات اخرى عدة تفجيرات.

وتعد كركوك واحدة من اهم المدن المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وسبق ان شهدت هجمات وتفجيرات واغتيالات حتى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش اواخر عام 2017.



ووقعت اعمال عنف في العديد من المناطق العراقية لاسيما صلاح الدين ونينوى والانبار.

وقال بارزاني إنه يتعين أن تكون هناك تحركات جادة ضد ما تبقى من فلول التنظيم، خاصة بعد "الاجواء الايجابية" بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وتابع "سيكون لهذه الاجواء الايجابية تأثير كبير في القضاء على ما تبقى من داعش الذي يحاول استغلال الازمات" بين اربيل وبغداد.

وقال إن قوات البيشمركة جاهزة لتقديم كامل المساعدة للقوات العراقية والتحالف الدولي لتبديد المخاوف من عودة ظهور داعش.

وكان نيجيرفان بارزاني قال مؤخرا إن اربيل وبغداد لديهما "تنسيق ممتاز" بشأن محاربة الارهاب، هو "الافضل" من أي وقت مضى.

وحذر ايضا من أن تنظيم داعش لم ينته بعد.





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