2019/02/01 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة، اليوم الجمعة، تقدم المنتخب الوطني باللعبة في تصنيف المنتخبات العالمية.وقال امين سر الاتحاد اسامة صبيح لـ"الغد برس"، ان "المنتخب الوطني العراقي للمبارزة تقدم ثلاثة مراكز وأصبح في الترتيب 17 على العالم والخامس على اسيا وفق التصنيف الدولي الجديد".

وأوضح ان "هذا التقدم في التصنيف جاء بعدما حصد المنتخب الوطني 25 نقطة خلال من مشاركته الناجحة الاخيرة في بطولة العالم التي جرت في امريكا، فيما حصل لاعبنا منتظر حليم على المركز التاسع في بطولة كأس العالم في البحرين بسلاح سيف المبارزة، والتي اقيمت بمشاركة 58 لاعباً من مختلف أنحاء العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق بالمبارزة يتقدم بالتصنيف العالمي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق بالمبارزة يتقدم بالتصنيف العالمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).