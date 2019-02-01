تباطؤ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى بـ9 أشهر

2019/02/01 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ التضخم في منطقة اليورو بوتيرة تتوافق مع توقعات المحللين خلال الشهر الأول من العام الجديد، مسجلاً أضعف مستوى في 9 أشهر.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي بالتقديرات الأولية مقابل 1.6% المسجلة في ديسمبر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.4% خلال يناير الماضي.





وتعتبر قراءة التضخم في منطقة اليورو خلال يناير هي الأضعف منذ أبريل الماضي.





ويرجع تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنحو 2.6% خلال يناير على أساس سنوي يليها مؤشر أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بزيادة 1.8% ثم مؤشر الخدمات 1.6% بالفترة نفسها.





وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي يستبعد أثر الغذاء والكحوليات والتبغ، فسجل 1.1% خلال يناير الماضي وهو أعلى مستوى في نحو 3 أشهر، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1% في الاتجاه الصاعد.





وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% ليسجل 1.1471 دولار.





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