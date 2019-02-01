زعيم المعارضة الفنزويلي: قوات من الشرطة حضرت لمنزلي

2019/02/01 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد في الأسبوع الماضي إن عملاء من وحدة خاصة في الشرطة حضروا إلى منزله للبحث عنه في الوقت الذي كان فيه متواجداً في فعالية خارج المنزل.





وأضاف جوايدو في تصريحات أمس الخميس أن الوقت الذي أجرت فيه قوات الشرطة الزيارة إلى منزله، كانت زوجته وابنته البالغة من العمر 20 شهراً متواجدين داخل المنزل في حين كان هو خارجه لحضور مؤتمر، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وحذر جوايدو من تحميل تلك العناصر المسئولية الكاملة عن أي تهديد يلحق بابنته.





وعقب تلك التصريحات ظهر جوايدو بصحبة زوجته وابنته في شرفة منزله، مؤكداً على أن أحداً لن يستطيع إرهاب تلك الأسرة.





ومن جانبهم صرح جيران جوايدو أن تلك العناصر عرفت نفسها على أنهم ينتمون إلى قوات العمليات الخاصة ووصلوا إلى المنزل بواسطة سيارة دفع رباعية بيضاء اللون.





وفي الأسبوع الماضي كان خوان جوايدو أعلن نفسه رئيساً شرعياً لدولة فنزويلا بدلاً من نيكولاس مادور، وطالب بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، حيث حصل على تأييد الولايات المتحدة وقادة أوروبا، أما روسيا وتركيا فأعلنا تأييدهما لمادورو.





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