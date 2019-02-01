الإنتاج الصناعي البريطاني يُسجل ثاني أسوأ قراءة منذ استفتاء البريكست

2019/02/01 | 13:32

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مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، مسجلاً ثاني أسوأ قراءة منذ استفتاء البريكست.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنه سجل مستوى 52.8 نقطة في يناير الماضي، مقابل 54.2 نقطة في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيُسجل مستوى 53.5 نقطة في الشهر الماضي.





وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي في بريطانيا شهد في يناير الماضي تباطؤا في الطلبات الجديدة والإنتاج، كما أن معدل التشغيل تراجع للمرة الثانية في 30 شهرا.





وشددت البيانات على أن استعدادات البريكست قادت نحو زيادات حادة في نشاط الشراء وتخزين المدخلات في المستودعات.





وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.3082 دولار.





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