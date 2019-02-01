الحكيم وعبدالمهدي يبحثان المستجدات السياسية وتنفيذ البرنامج الحكومي

2019/02/01 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، آخر المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم جدد موقفه الداعم لحكومة عبدالمهدي، مشددا على أهمية مراعاة الأولويات إذ أن الخدمات ومكافحة الفساد ملفات ملحة يجب وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها”.

وأكد الحكيم، “ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القوانين المهمة ولاسيما القوانين التي تمسُ حاجة الناس وهيكل النظام السياسي للدولةِ العراقية”.

ودعا الى “معالجات مجتمعية تستثمر حالة الوئام والهدوء السياسي واحتكام الجميع للنظام السياسي الديمقراطي للذهاب إلى مصالحة مجتمعية قادرة على تحصين المجتمع”.

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