وقف جميع المساعدات الأمريكية المقدمة للضفة وقطاع غزة

2019/02/01 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: "علّقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID جميع

مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

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