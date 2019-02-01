تحالف الإصلاح يجدد موقفه الداعم لحكومة عبد المهدي

2019/02/01 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدَّدَ تحالفُ الاصلاحِ والاعمارِ موقفَه الداعمَ لحكومةِ رئيسِ الوزراءِ عادل عبد المهدي, مؤكدًا ضرورةَ التعاونِ بين الحكومةِ ومجلسِ النوابِ لتمريرِ القوانينِ المهمة رئيسُ التحالفِ السيد

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