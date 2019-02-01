البيت الأبيض يلغي اجتماعا بين ترامب ومسؤولي الاستخبارات بسبب إيران

2019/02/01 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض.



تصوير: جوناثان ارنست - رويترز

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض ألغى أحد الاجتماعات الروتينية اليومية بين الرئيس دونالد ترامب ومسئولي الاستخبارات بسبب الخلاف حول ما تشكله إيران من تهديدات.

وقالت صحيفة ذا ديلي بيست إن إلغاء الاجتماع تزامن مع تغريدات لترامب وصف فيها مسئولي الاستخبارات الأمريكية بالسذج بسبب تقييمهم لخطر الإيراني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف كبار قادة أجهزة الاستخبارات بالولايات المتحدة يوم الأربعاء “بالسلبية والسذاجة الشديدة” بشأن إيران، كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونجرس.



وأثارت تعليقاته انتقادات من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونجرس الذين قدم بعضهم تشريعا من شأنه أن يخالف سياسات ترامب بشأن الأمن القومي، وذلك في انفصال غير مألوف عن سياسات زعيم حزبهم.

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