2019/02/01 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه سعد الحريري على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت ثلاثين وزيرا.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تصريح أن بلاده أمام تحديات اقتصادية واجتماعية، وأنه لا خيار أمام الحكومة سوى تحمل المسؤولية لمواجهة هذه التحديات، مبينا أن المهمة ستكون حول كيفية عمل الحكومة وكيف سيكون هناك تعاون وتضامن داخل المجلس الوزاري لتكوين خلية عمل متجانسة.

وأضاف أن التمويل موجود والمطلوب قرار بالتنفيذ للمضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية والادارية، مبينا أن تمويل مجتمع الدولي والدول العربية يقابلهالتزام من الحكومة بالإصلاحات وبشفافية التنفيذ للأعمال.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء اللبناني يعلن تشكيل حكومة جديدة تضم 30 وزيرا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء اللبناني يعلن تشكيل حكومة جديدة تضم 30 وزيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).