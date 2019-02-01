  الذهب ينخفض في المعاملات الفورية

2019/02/01 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت أسعار الذهب، الجمعة، هبوطا وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأميركية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.وتراجع الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1316.95دولار للأوقية (الأونصة) […]

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