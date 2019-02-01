وثائق تؤشر مخالفة قانونية على عبد المهدي تخص التعيينات

2019/02/01 | 13:39

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بغداد- العراق اليوم:

وصفت النائب عالية نصيف يوم الخميس توجيهات رئيس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكت...





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