2019/02/01 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط ترتفع وسط امال التسوية التجارية بين واشنطن والصين

01/02/2019 13:24:00 PM |

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واع / بغداد / متابعة

ارتفعت أسعار النفط ، الجمعة، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 22 سنتا يعادل 0.4 بالمئة فوق مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعما بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.

لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري يوم الجمعة وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال يناير كانون الثاني مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

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