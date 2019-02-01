الإعلان عن جزء جديد من فيلم «هيبتا»

2019/02/01 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في افتتاح يؤكد استعادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بريقه المعهود، انطلقت الدورة الأربعون من المهرجان، الثلاثاء، بحضور عدد من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

وكان وهج المهرجان خفت قليلا في السنوات القليلة الماضية، مقارنة مع مهرجانات أخرى أقل عمرا في مصر والمنطقة العربية، وغاب عنه كبار النجوم، لكن مع تولي السيناريست والمنتج محمد حفظي رئاسته هذا العام استقبل البساط الأحمر للمهرجان عددا كبيرا من النجوم وصناع السينما.

قدم حفل الافتتاح على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية الممثل والمغني سمير صبري، الذي استعرض بعضا من ذكرياته مع المهرجان، ومن بينها تقديمه لأول دورة عام 1976، وبعد أن ربط برشاقة ماضي المهرجان بحاضره، سلم الراية للممثل ماجد الكدواني لتقديم باقي فقرات الحفل.

كما شارك الممثل شريف منير في الافتتاح بتقديم فقرة موسيقية بالعزف على الدرامز، التي اشتهر بعشقه لها منذ صغره، وكان من بين الفنانين المشاركين في تقديم الحفل أيضا شيرين رضا ونيللي كريم.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في كلمة الافتتاح، “أتمنى أن تكون هذه الدورة إضافة حقيقية لتاريخ المهرجان الفني ومشواره العريق، نبدأ هذه الدورة الجديدة بكل الأماني والطموحات الكبيرة التي سنحققها معا، بالتكاتف والتعاون، والعمل من أجل رفعة الفن وإعلاء قيم الإنسانية”.

وأضافت “لقد أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى التحدث مع بعضنا البعض، والاستماع إلى بعضنا البعض، ومشاركة رؤيتنا للعالم، وهذا المهرجان هو أفضل وسيلة لتحقيق كل هذا، فالسينما تأخذنا إلى عوالم وثقافات لم نرها من قبل، ومعها تنحسر العزلة وتقترب المسافات ويزداد الوعي”.

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج البريطاني بيتر جريناواي والممثل المصري حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية، وكذلك الموسيقي المصري هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.

وفي لفتة وفاء تجاه صناعه، كرم المهرجان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.

وعلى مدى 10 أيام يقدم المهرجان نحو 160 فيلما من 59 دولة من بينها 16 فيلما ضمن المسابقة الدولية من مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والمجر وسلوفينيا واليونان وفيتنام وقازاخستان وكولومبيا والصين.

وتحل السينما الروسية ضيف شرف الدورة الأربعين للمهرجان، الذي يعرض بهذه المناسبة تسعة أفلام منتجة حديثا تحت عنوان “أضواء على السينما الروسية الجديدة”، إضافة إلى إقامة ندوة عن السينما الروسية.



وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج الروسي بافيل لونجين.

ومن أبرز إضافات الدورة الجديدة “عروض منتصف الليل”، وهي مجموعة من أفلام الرعب والإثارة التي يعرض المهرجان واحدا منها كل يوم في حفلة الثانية عشرة مساء.

وتستمر الدورة الأربعون للمهرجان حتى التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني.

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