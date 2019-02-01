البحرية الروسية تتدرب على صد هجوم صاروخي في حوض المتوسط

2019/02/01 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد الناطق الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف، بأن فرقاطة “الأدميرال ماكاروف” أجرت تدريبا على التصدي لهجوم بالصواريخ المجنحة في المتوسط.وأوضح روليف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه حسب سيناريو التمرين، قامت طائرات معادية لدى اقترابها من نقطة تمركز سفن في منطقة بحرية بعيدة، بإطلاق صواريخ مجنحة.وأضاف المسؤول أن الأهداف […]

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