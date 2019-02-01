حملة لازالة التجاوزات على شط الحلة ونهر الفرات

2019/02/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الصحة والبيئة حملة لازالة المخالفات والتجاوزات على شط الحلة ونهر الفرات.

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