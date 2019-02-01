المرجعية الدينية تحذر من التلفيق والتزوير في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

2019/02/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المرجعية الدينية من تفشي ظاهرة التلفيق والتزوير عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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