2019/02/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..ينظم العشرات من الجماهير، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم للمطالبة بالتغيير.وقال مراسل / المعلومة/ إن العشرات من الجماهير سيتظاهرون اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً امام مقر اتحاد الكرة.واوضح ان المتظاهرين سيطالبون بتغيير اعضاء الاتحاد واستبدالهم بالنجوم الدوليين السابقين امثال عدنان درجال ويونس محمود ونشات أكرم.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة أمام مقر اتحاد الكرة للمطالبة بالتغيير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة أمام مقر اتحاد الكرة للمطالبة بالتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).