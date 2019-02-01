وفد من هيئة التفاوض السورية يصل إلى أربيل ويلتقي غداً الرئيس البارزاني

2019/02/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل وصل وفد من هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى أربيل، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً يوم غد السبت مع الرئيس مسعود البارزاني.وقال ممثل المجلس الوطني الكوردي في هيئة المفاوضات السورية، حواس عكيد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، وصلت اليوم الجمعة إلى أربيل"، مضيفاً أن "الوفد يتكون من ستة أشخاص برئاسة نصر الحريري وإبراهيم برو وقاسم الخطيب وربا حبوش وعبد الجبار العكيدي وحواس عكيد".وأضاف أنه "غداً السبت سيجتمع الوفد مع الرئيس مسعود البارزاني"، مشيراً إلى أن "الوفد سيبقى في أربيل لمدة 3 أيام".

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