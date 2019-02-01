بارزاني: هناك تفاهم جيد بين اربيل وبغداد

2019/02/01 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان ان التفاهم جيد بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حول جميع المسائل بينهما.جاء ذلك في كلمة لنيجيرفان بارزاني في مراسيم احياء الذكرى الـ 15 في اربيل ، حيث وقع انفجاران في المركز الثالث لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني والفرع الثاني للحزب الديمقراطي، في 1/2/2004، مما ادى الى استشهاد اكثر ...

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