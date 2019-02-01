الاتفاقية الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ

2019/02/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الاوروبي "EPA"، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ والتي تمت المصادقة عليها في كانون الاول الماضي.وذكرت وسائل اعلام غربية، ان اتفاقية "EPA" دخلت صباح اليوم حيز التنفيذ، والتي ستقود في نهاية الأمر إلى إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على أكثر من 90% من الواردات من كلا الجانبين، بالإضافة إلى تحرير اللوائح التي يجري تطبيقها على طيف واسع من المجالات.

وكانت اليابان والاتحاد الأوروبي قد صادقتا على الاتفاق في كانون الأول الماضي.يشار إلى أن مجموع سكان اليابان والاتحاد الأوروبي يبلغ 640 مليون نسمة.



ويستحوذان معا على 28% من الناتج الإجمالي العالمي، وما يعادل 37% من حجم التجارة العالمية.وستلغي اليابان التعريفات الجمركية على 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي بما فيها منتجات زراعية.



وسيقوم الاتحاد الأوروبي من جانبه بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99% من وارداته من اليابان.وسيقوم الجانبان أيضا بتحرير اللوائح الجاري تطبيقها على نطاق واسع من المجالات، مثل الاستثمار والخدمات وحيازة الممتلكات العامة.وتقول الحكومة اليابانية إن اتفاقية "EPA" ستقود إلى توسيع التجارة والاستثمار، ما سيرفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للبلاد بنسبة 1% تقريبا ويوفر ما يصل إلى 290 ألف وظيفة.وقد تولت طوكيو قيادة المفاوضات حول اتفاقية "EPA" مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاقية أخرى كبيرة للتجارة الحرة تعرف بالشراكة العابرة للمحيط الهادئ، تضم اليابان وعشر دول أخرى، وتعرف اختصارا باسم "TPP" وقد دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر كانون الأول الماضي.وتأمل الحكومة اليابانية في أن يساعد الاتفاقان التجاريان الكبيران على تعزيز أهمية التجارة الحرة وسط تنامي الإجراءات الحمائية حول العالم.

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