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اعتقال شخصين بتهمة تنفيذ دكة عشائرية في قضاء الشطرة

العراقامن

اعتقال شخصين بتهمة تنفيذ دكة عشائرية في قضاء الشطرة

الجمعة 1 فبراير 2019 - 13:39

اعتقال شخصين بتهمة تنفيذ دكة عشائرية في قضاء الشطرة

أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على متهمين اثنين بتنفيذ دكة عشائرية في قضاء الشطرة.

وذكر بيان للشرطة تلقت "الغدير" نسخة منه ان "المتهمين تم القاء القبض عليهما وفق احكام المادة ثانيا من قانون مكافحة الارهاب، مشيرا الى تسليمهما الى المركز المختص في حي الفتاحية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".



انتهى...س ح

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