نائب سابق يعتبر الحشد الشعبي قوة خارجة عن القانون والدستور والإنسانية

2019/02/01 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعتبر النائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس حزب الأمة مثال الآلوسي، أن الحشد الشعبي قوة مسلحة خارجة عن القانون والدستور والإنسانية ويجب إزاحتها.وقال الآلوسي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "التصرفات المجرمة لاشخاص تابعين لقوات الحشد الشعبي بذريعة ارتباطهم بالسلطة أربكت الأوضاع بالمحافظات العراقية".وأضاف متسائلاً: "بأي عقل أو حكمة تسعون لحكم الموصل والأنبار والبصرة، ألم يكفيكم الفشل".وشدد الآلوسي بالقول: أن الحشد الشعبي قوة مسلحة خارجة عن القانون والدستور والإنسانية ويجب إزاحتها.وتشكلت قوات الحشد الشعبي عقب دعوة المرجعية الدينية في تموز 2014 على غرار بروز تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش وسيطرته على مدينة الموصل (كبرى المدن العراقية).وشاركت قوات الحشد الشعبي ضمن عمليات تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" .

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