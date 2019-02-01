 العثور على “المدينة الضائعة” في جنوب أفريقيا  

2019/02/01 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف علماء من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، بقايا مدينة مندثرة ضائعة تعود لأكثر من 200 عام في ضواحي جوهانسبرغ.توصل العلماء إلى أن الأكوام الحجرية الموجودة في ضواحي جوهانسبرغ ليس سوى آثار لـ”مدينة ضائعة” يعود تاريخها لأكثر من 200 عام، بحسب مقال نشر على موقع “Science Alert”.وتمكن العلماء وبتقنية “LIDAR” الإلكترونية، من […]

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