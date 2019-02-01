مسيرات العودة| وفد أمني مصري في غزة لمنع

2019/02/01 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ وفدٌ أمنيٌ مصريٌ رفيعُ المستوى، إلى قطاعِ غزة لبحثِ التصعيدِ في مسيراتِ العودةِ وكسرِ الحصار.

مراسلُنا اكدَ أن الزيارةَ تضمنت لقاءاتٍ سريعةً مع قيادةِ

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