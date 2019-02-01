المرجعية الدينية تنتقد ظاهرة التلفيق والإفتراء على الآخرين في المجتمع

2019/02/01 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقدت المرجعية الدينية ظاهرة الإفتراء والتلفيق على الآخرين في

المجتمع وحذرت من خطورة ذلك.

معتمد المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي أكد في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني

الشريف بكربلاء المقدسة أهمية الثقة والإئتمان المتبادل بين أفراد

المجتمع ، كما شدد على ضرورة حصانة اللسان وأن يكون الشخص ناقلاً

للأخبار والأنباء بمصداقية بعيداً عن الكذب والتلفيق ، فيما دعا

مجدداً أفراد المجتمع إلى الإستخدام الأمثل لوسائل التواصل

الإجتماعي ، محذراً من إنتشار ظاهرة التسقيط للآخرين من خلال نشر

المقالات والأمور الملفقة والمزيفة في تلك الوسائل.

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