واع / الداخلية :اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في ايمن الموصل

2019/02/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في ايمن مدينة الموصل.

وذكر بيان للناطق باسم الداخلية، اللواء

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