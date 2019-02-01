ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بالتسوية التجارية بين واشنطن والصين

2019/02/01 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ، الجمعة، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

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