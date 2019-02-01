الصحة: إنذار أنشطة صناعية ومؤسسات مخالفة للضوابط البيئية في بابل

2019/02/01 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أطلقت وزارة الصحة والبيئة حملة لازالة المخالفات والتجاوزات على شط الحلة ونهر الفرات.

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