حماهير غاضبة يتظاهرون للمطالبة بإقالة مجلس اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس آسيا

2019/02/01 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينظم العشرات من الجماهير الغاضبة ، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم للمطالبة بالتغيير بعد خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا .

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