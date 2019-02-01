ما حقيقة تدريب كونتي لإنتر ميلان

2019/02/01 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، حقيقة أنباء التعاقد مع أنطونيو كونتي، ليحل محل مدرب الفريق الحالي، لوتشيانو سباليتي.وذكرت الصحف الإيطالية، أمس الخميس، أن كونتي تم رصده متواجدًا بجوار مقر إنتر ميلان، ليفتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية توليه المهمة الفنية للفريق مستقبلًا.وفي هذا الصدد، قال ماروتا، في […]

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